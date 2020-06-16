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Динамо объявило заявку на полуфинал Кубка Украины – первое появление новичка

17:13 26 Читати українською
Динамо объявило заявку на полуфинал Кубка Украины – первое появление новичка
Цыганков и Каргбо / Сайт Динамо

Главный тренер Динамо Алексей Михайличенко определился со списком игроков, которые смогут принять участие в поединке 1/2 финала Кубка Украины против Миная.

 

Всего в Закарпатье полетели 20 игроков, сообщает официальный сайт клуба.

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Об отсутствии Кадири (дисквалификация) и Сидорчук (травма) было известно заранее, но Динамо имеет и пополнение. Нападающий Ибрагим Каргбо впервые попал в заявку "бело-синих" после зимнего подписания контракта.

Напомним, полуфинальный матч Кубка Украины между Минаем и Динамо состоится 17 июня в 14:00. В другой паре встретятся Мариуполь и Ворскла.

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Минай - Динамо Киев Динамо Киев Динамо Киев Кубок Украины Ибрагим Каргбо Ибрагим Каргбо
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