Динамо объявило заявку на полуфинал Кубка Украины – первое появление новичка

Главный тренер Динамо Алексей Михайличенко определился со списком игроков, которые смогут принять участие в поединке 1/2 финала Кубка Украины против Миная.

Всего в Закарпатье полетели 20 игроков, сообщает официальный сайт клуба.

Минай – Динамо: где смотреть полуфинальный матч Кубка Украины

Об отсутствии Кадири (дисквалификация) и Сидорчук (травма) было известно заранее, но Динамо имеет и пополнение. Нападающий Ибрагим Каргбо впервые попал в заявку "бело-синих" после зимнего подписания контракта.

Напомним, полуфинальный матч Кубка Украины между Минаем и Динамо состоится 17 июня в 14:00. В другой паре встретятся Мариуполь и Ворскла.

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