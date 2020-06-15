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Минай – Динамо: где смотреть полуфинальный матч Кубка Украины

13:29 121 Читати українською
Минай – Динамо: где смотреть полуфинальный матч Кубка Украины
Минай / ФК Минай

Перволиговый Минай попытается создать сенсацию и впервые в истории выйти в финал Кубка страны. Противостояние с киевским клубом смогут увидеть все желающие на одном из общенациональных телеканалов.

 

Уже в ближайшую среду, 17 июня, состоится матч 1/2 финала Кубка Украины сезона 2019/20, в котором сойдутся киевское Динамо и один из лидеров Первой лиги – Минай.

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Эта встреча, как и другие матчи украинских футбольных соревнований в период карантина, пройдет при пустых трибунах. Однако болельщики смогут посмотреть поединок – в прямом эфире со стадиона Минай-Арена матч будет транслировать телеканал УНИАН. Начало игры запланировано на 14:00.

К слову, матч будет обслуживать судейская бригада во главе с Екатериной Монзуль. На этом же поединке будет работать VAR, за который будет отвечать Евгений Арановский.

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