Мирча Луческу проверит своих подопечных на фоне национальной команды.

Динамо проведет спарринг против сборной Иордании, сообщает официальный сайт киевского клуба.

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Встреча состоится 24 января, начало в 15:00. Национальная команда Иордании находится на 95-м месте в рейтинге ФИФА. Напомним, подопечные Мирчи Луческу находятся на сборах в Объединенных Арабских Эмиратах.

Это будет третья товарищеская встреча киевлян в рамках нынешних сборов, Динамо уже успело проиграть Легии (0:2) и победить солигорский Шахтер (2:0).

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