Нападающий Владислав Кулач и голкипер Георгий Бущан в примерно равные сроки вернутся на футбольное поле.

29-летний центрфорвард продолжает восстановление на базе киевлян в Вите-Литовской после перенесенной операции на стопе. Ориентировочный срок возвращения Кулача на поле: середина октября-начало ноября, сообщает сайт киевлян .

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В то же время Бущана только сегодня, 13 сентября, прооперировали после повреждения заднего угла ранее сшитого мениска. Травму основной кипер получил в матче 1-го тура Лиги Европы против Фенербахче. Медицинский персонал "бело-синих" ожидает, что срок восстановления Георгия составит не менее одного месяца.

К слову, ближайший поединок Динамо проведет 15 сентября во втором по престижности евротурнире, соперником будет АЕК из Ларнаки.

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