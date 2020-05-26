"Динамо нужно избавиться от балласта": Цыганык – об игроках киевлян, которые незаслуженно получают высокую зарплату

Журналист Игорь Цыганык не слишком впечатлен формой Динамо перед возобновлением чемпионата Украины.

"Безусловно, Динамо нужно избавиться от балласта. Даже в матче против Руха было заметно, что некоторые футболисты являются абсолютно неорганичными в этой команде. Они высокооплачиваемые, но совсем неорганичные.

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По своей зарплатной ведомости они должны играть в основе команды, но полностью не соответствуют уровню. И здесь нужно разбираться – кто нужен Динамо, а кто нет. И чьи места занимают эти футболисты, которые получают высокую зарплату, но не демонстрируют того уровня игры, который от них ждут", – заявил Цыганик в эфире ЦиганикLive.

Напомним, Динамо не смогло обыграть Рух (0:0) в спарринге, а уже 31 мая киевляне возобновят официальный сезон матчем против Шахтера.

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