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Динамо сделало официальное заявление относительно дальнейшей судьбы арендованных игроков

18:45 191 Читати українською
Динамо сделало официальное заявление относительно дальнейшей судьбы арендованных игроков
Супряга против Динамо / Сайт СК Днепр-1

Динамо предоставило дополнительное объяснение вопроса о продлении аренд, которые заканчивались в июне.

"Футбольный клуб Динамо информирует, что в связи с продлением сроков сезона 2019/2020 арендные соглашения игроков, контракты которых принадлежат клубу и которые на правах аренды выступают за другие клубы, будут действовать до конца текущего сезона.

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Футболисты Динамо, арендные соглашения которых заканчиваются в июне, доигрывают за клубы, за которые они выступают на правах аренды до конца сезона 2019/2020, после чего по каждому игроку будет приниматься решение о продлении срока аренды или возвращения в клуб", – говорится в заявлении на официальном сайте киевского клуба.

Добавим, что некоторые арендованные игроки из Динамо являются лидерами в своих клубах. Леднев и Тимчик помогают Заре бороться за зону Лиги чемпионов, а Супряга и Булеца – ведущие исполнители в СК Днепр-1.

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