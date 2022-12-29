Динамо не вмешивалось в борьбу за Вилью – новые подробности из-за океана
18:00 - Читати українською
Колумбийского вингера Себастьяна Вильи не будет в киевском клубе.
Динамо в последнее время не проявляло никакого интереса к игроку Бока Хуниорс Себастьяну Вилье, сообщил аргентинский инсайдер Хосе Луис Мерло для Спорт 24.
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В то же время московское Динамо было претендентом на колумбийца и даже вело переговоры с Бокой, но договориться стороны не смогли. Аргентинский клуб рассчитывает получить за Себастьяна около 7 млн евро.
У Вильи скандальная репутация, в прошлом сезоне он устроил потасовку с игроком соперников, за что получил длительную дисквалификацию.
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