Колумбійського вінгера Себастьяна Вільї не буде у київському клубі.

Динамо не проявляло останнім часом жодного інтересу до гравця Бока Хуніорс Себастьяна Вільї, повідомив аргентинський інсайдер Хосе Луїс Мерло для Спорт 24.

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Натомість московське Динамо було претендентом на колумбійця і навіть вело перемовини з Бокою, але домовитись сторони не змогли. Аргентинський клуб розраховує отримати за Себастьяна близько 7 млн євро.

Вілья має скандальну репутацію. У минулому сезоні він влаштував бійку з гравцем суперників, за що отримав тривалу дискваліфікацію.

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