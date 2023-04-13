Чемпіонат України U-19, 21 тур

Рух – Динамо – 0:0

Львів'яни були лише формальними господарями матчу, який насправді відбувався на базі Динамо. Клуби домовилися обмінятися домашніми поєдинками, оскільки Рух у першому колі був сильно завантажений через Юнацьку лігу УЄФА. Тоді "жовто-чорним" вдалося перемогти киян 3:2.

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Цього разу Динамо потрібна була виключно перемога. Підопічні Ігоря Костюка відставали від Руха на 4 очки, хоча зіграли на один тур більше. Підсилити "біло-синіх" повинен був Самба Діалло, який відновився і відразу вийшов у старті. Втім, на перший план вийшли радше бійцівські якості, а не футбольні. Суперники майже не створювали моментів, натомість сутички виникали кожні 10-15 хвилин. Арбітр роздав 7 жовтих карток, зокрема Діалло, а поєдинок так і докотився до нульової нічиєї.

Динамо не скоротило відставання та навряд може розраховувати на чемпіонство, адже Рух за попередні 20 турів розгубив лише 6 очок (жодної поразки). Більше того, кияни до кінця туру ризикують пропустити ще й Шахтар, який зіграє проти Львова. 21 квітня відбудеться міні-Класичне, де визначиться головний переслідувач Руха.

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