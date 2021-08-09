"У Шапаренко постепенно появляется характер лидера команды. Но по факту я знаю, что Луческу когда-то объявил, что у Динамо есть штатные пенальтисты. Цыганков, Де Пена, Жерсон – когда они на поле, то порядок такой.

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Думаю, они все выяснят и все будет хорошо. Сложилось впечатление, что Де Пена где-то потерял мотивацию играть за Динамо и где-то снизил к себе ответственность, ведь ранее объявил, что контракт не будет продлевать. Не думаю, что это незаменимый футболист и его уход станет проблемой для Динамо. Да, у него есть определенный уровень, но я не считаю, что все прихоти Де Пены следует удовлетворять и бороться за него", – сказал журналист в программе Цыганык Live.

Напомним, во время поединка против Зари Шапаренко устроил спор с Де Пеной за право пробить пенальти. Уругваец "победил" украинца, но реализовать 11-метровый не сумел.

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