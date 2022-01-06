Динамо отклонило предложение Слована по поводу Цитаишвили в размере 2 млн евро и не планирует его продавать, поскольку у Луческу есть планы на игрока, сообщает Goal.ge. Следующую часть сезона Георгий проведет в аренде в Черноморце, после чего вернется в Киев. Циташвили рассматривают как возможную замену Цыганкову, которого могут продать.

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Впрочем, генеральный директор Слована Иван Кмотрик опроверг интерес братиславского клуба к грузину: "Информация о якобы приезде Георгия Цитаишвили в Слован (Братислава) не соответствует действительности.

Мы отрицаем обнародованную информацию о возможных переговорах между нашим клубом, игроком и его клубом. У нас нет и не ведется таких переговоров. Георгий Цитаишвили не входит в список наших потенциальных пополнений", – цитирует Кморика ŠPORT.sk.

Напомним, первую часть сезона 2021/22 Георгий провел на правах аренды в Черноморце, где отыграл 15 матчей и забил один мяч. Его контракт с киевским клубом рассчитан до 2025 года.

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