Динамо відхилило пропозицію Слована щодо Цітаішвілі у розмірі 2 млн євро та не планує його продавати, оскільки Луческу має плани на гравця, повідомляє Goal.ge. Наступну частину сезону Георгій проведе в оренді у Чорноморці, після чого повернеться в Київ. Цітаішвілі розглядають як можливу заміну Циганкову, якого можуть продати.

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Втім, генеральний директор Слована Іван Кмотрік спростував інтерес братиславського клубу до грузина: "Інформація про нібито приїзд Георгія Цитаїшвілі до Слована (Братислава) не відповідає дійсності.

Ми заперечуємо оприлюднену інформацію про можливі переговори між нашим клубом, гравцем та його клубом. У нас немає та не ведеться таких переговорів. Георгій Цитаішвілі не входить до списку наших потенційних поповнень", – цитує Кморіка ŠPORT.sk.

Нагадаємо, першу частину сезону 2021/22 Георгій провів на правах оренди в Чорноморці, де відіграв 15 матчів і забив один м'яч. Його контракт з київським клубом розрахований до 2025 року.

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