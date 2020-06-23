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Динамо не имеет аргументов, а Шахтер не имеет конкурентов, – Грачев

06:30 - Читати українською
Динамо не имеет аргументов, а Шахтер не имеет конкурентов, – Грачев
Шахтер – Динамо / Фото ФК Шахтер

Экс-форвард Шахтера Виктор Грачев объяснил, почему Динамо выигрывало турнир УПЛ в 2015-2016 годах.

"Динамо перед стартом каждого сезона заявляет, что будет бороться за чемпионство. Только не понятно, кто у них конкурент – Шахтер или Десна с Зарей. Аргументов у "бело-синих" не имеется.

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В 2015 и 2016 годах Динамовцы побеждалы, потому что Шахтер только адаптировался к кочевой жизни из-за того, что началась война. Выигрывать золотые медали четыре года подряд, находясь вне дома, может только сильный клуб.

В нынешней жизни очень сложно что-то загадывать или предсказать. Жизнь прекрасна, когда есть уверенность в будущем. Однако с тем, как сейчас складывается ситуация, я не вижу в Украине конкурентов Шахтеру", – цитирует Грачева Bookmaker-ratings.

Напомним, донецкий клуб гарантировал себе четвёртое подряд чемпионство за 5 туров до завершения турнира.

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Динамо Киев Динамо Киев Шахтер Шахтер Виктор Грачёв
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