"Михайличенко – это путь в никуда": Шевчук не верит в перспективы Динамо с теперешним наставником

Экс-защитник Шахтера и сборной Украины Вячеслав Шевчук высказался относительно тренерства Алексея Михайличенко в Динамо в сезоне 2019/20.

"С молодыми игроками нужно работать, нужно найти к ним подход. Президент Динамо не требует подсказок, он тоже хочет увидеть классную игру в исполнении этих талантливых ребят.

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Когда назначили Михайличенко, я сразу сказал, что очень его уважаю. Я с ним работал, играл в сборной, но я не верю, что он сможет показать хороший результат и развивать Динамо далее. Если Михайличенко сделает результат – я готов извиниться. Но мне кажется, что не сделает. Это путь в никуда.

С этими ребятами должен работать другой специалист. Заря показывает хороший футбол с арендованными у Динамо футболистами. Они раскрылись по-другому, хотя не были основными в Динамо", – сказал Шевчук в программе "Великий футбол".

Напомним, Динамо после 26 туров занимает вторую строчку турнирной таблицы УПЛ. Свой очередной матч подопечные Михайличенко проведут сегодня, 22 июня, против Колоса в 19:30.

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