Динамо не має аргументів, а Шахтар не має конкурентів, – Грачов

Екс-форвард Шахтаря Віктор Грачов пояснив, чому Динамо вигравало турнір УПЛ у 2015-2016 роках.

"Динамо перед стартом кожного сезону заявляє, що буде боротися за чемпіонство. Тільки не зрозуміло, хто у них конкурент – Шахтар чи Десна із Зорею. Аргументів у "біло-синіх" немає.

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У 2015 і 2016 роках динамівці перемагали, тому що Шахтар тільки адаптувався до кочового життя через те, що почалася війна. Вигравати золоті медалі чотири роки поспіль, перебуваючи поза домом, може тільки сильний клуб.

У нинішньому житті дуже складно щось загадувати або передбачити. Життя прекрасне, коли є впевненість в майбутньому. Однак з тим, як зараз складається ситуація, я не бачу в Україні конкурентів Шахтарю", – цитує Грачова Bookmaker-ratings.

Нагадаємо, донецький клуб гарантував собі 4-те поспіль чемпіонство за 5 турів до завершення турніру.

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