Благодійний товариський матч

ЧФР Клуж – Динамо – 0:0

Динамо: Бущан (Бойко, 46), Караваєв (Боль, 79), Сирота (Попов, 46), Забарний (Бурда, 69), Дубінчак (Вівчаренко, 46), Сидорчук (Андрієвський, 69), Шапаренко, Гармаш (Шепелєв, 46), Антюх (Ванат, 46), Циганков (Кулач, 79), Бєсєдін (Довбик, 79)

Останній вікенд коштував обом клубам чималих нервів. Динамо опинилося в епіцентрі скандалу, пов’язаного з УАФ. У підсумку Суркіс та Луческу таки запевнили, що відпустять своїх гравців до табору збірної України вчасно, підготовка до стику із Шотландією – "наше все". Тим часом Клуж, який завершив перший етап чемпіонату Румунії з колосальним відривом від переслідувачів у понад 10 очок, зараз розгубив майже увесь гандикап. У неділю команда Дана Петреску поступилася на власному полі Стяуа (0:1), дозволивши столичному клубу скоротити відставання до 2 пунктів. П’яте поспіль чемпіонство ЧФР опинилося під реальною загрозою.

На благодійний спаринг проти киян господарі стадіону Константін Радулеску прогнозовано вийшли наполовину резервним складом. Із основи гру розпочали шестеро – Маня, Штефан, Сігурйонссон, Паун, Кіпчу та Джуганджіч.

Перший тайм: багато біганини намарно

Вже на 40-ій секунді Бущану довелося здійснити непростий сейв після дальнього удару від Пауна і переводити м’яч, який, схоже, облизнув стійку, на кутовий. У перші 10 хвилин Динамо було важко долати центр поля, коли ж гра вирівнялась, другого удару у площину воріт завдав Кіпчу – знову наш голкіпер на місці.

Гості відповіли напівмоментом імені Сидорчука – Антюха. Перший вдало накинув на лівий край штрафного майданчика ЧФР, а вінгер ризикнув пробити зльоту – над поперечкою. Опісля ще запам’яталася дуже невдала спроба удару від Гармаша. І Динамо знову замовкло на хвилин 20.

ЧФР намагався досягнути мети дальніми ударами. Стріляли Сігурйонссон, Маня і Ко – повз рамку. І коли здавалося, що команди очікують свистка на перерву, динамівці створили два розкішні моменти. На 44-ій хвилині Циганков тонко виводив Антюха на вільний простріл, але той знову не влучив у ворота. А вже через мить кияни кількома короткими передачами розрізали оборону прямо у штрафному майданчику – удар Шапаренка в останню мить заблокував захисник.

Підсумок – багато браку в діях обох команд і мало гостроти. Але два короткі відрізки у виконанні Динамо (в середині і у кінці тайму) були на цьому фоні приємним винятком.

Другий тайм: Бойко рятує, Довбик дебютує

Луческу одразу з роздягальні освіжив склад шістьма замінами. Цікаво, що при цьому Караваєв, якому не вдавалися фірмові гострі рейди флангом, і абсолютно непомітний Бєсєдін місце на полі зберегли. Кияни на добрих 15 хвилин зачинили ЧФР на його половині поля, але за цей час створили аж один момент. Шепелєва вивели на рандеву з голкіпером – забивай! Та динамівець замість удару вирішив пасувати на партнера…

А ось на 63-ій хвилині лише Бойко завадив господарям повести в рахунку. Костаче якимось дивом опинився абсолютно неприкритий на 11-метрової позначці і потужно приклався зльоту – Ден встиг скластися і парирувати на кутовий. Минає 13 хвилин, активний Ванат заробляє штрафний удар на куті карного майданчика Клужа. Улюблена точка Шапаренка, проте той влучив у стінку.

Чергова серія замін від Луческу. І особливий момент – Артем Довбик, замінивши Бєсєдіна, вперше з’являється на полі у футболці Динамо. Проте навіть напівшансу, щоб відзначитися, він не мав. Останній гострий момент матчу - фол Попова ціною жовтої картки. Нульова нічия.