Известный украинский тренер Олег Федорчук считает, что возможность для "бело-синих" оформить золотой дубль – цель куда убедительнее, чем призрачные шансы на четвертьфинал во втором по силе евротурне.

"Добыть положительный результат в матче с Вильярреалом будет крайне сложно. Испанцы в Киеве показались отлично обученной командой, с классными исполнителями. Они по праву переиграли Динамо на НСК Олимпийский. Что касается предстоящей игры, то достаточно сказать, что на эту встречу не полетели Игорь и Григорий Суркисы. Считаю, что приоритет в нынешнем сезоне сделан.

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У руля клуба стоят опытные функционеры. В Динамо финансовые условия и кадровый ресурс скромнее, чем у Шахтера. Однако, трофеев болельщики заждались и здесь появился неплохой шанс сделать золотой дубль. Тем более что чемпионство еще дает прямой пропуск в группу Лиги чемпионов, а это отличные поступления в бюджет клуба. Нужно усиливать команду. Размениваться всем этим на выход в четвертьфинал Лиги Европы никто не будет. Выбор тренера для Динамо пока себя оправдывает. Обида Луческу на Шахтер дала тренеру много мотивации, это сильнее денег.

Добавит ли победа над Зарей оптимизма киевлянам перед матчем с Вильярреалом? Скорее это добавит оптимизма для борьбы во внутренних турнирах. Матч с луганчанами был ключевым для киевлян. Победа "бело-синими" была одержана благодаря лидерским качествам многих футболистов. Сейчас скамейка запасных Динамо выглядит замечательно. Видно, что все живут игрой, переживают друг за друга. Заметен коллектив. В отличие от, кстати, Шахтера. Там лава ближе к сонной.

К сожалению, я не вижу за счет чего динамовцы могут победить. Шансов нет. Спрогнозирую поражение киевлян 0:2", – сказал Федорчук в комментарии изданию РБ.

Напомним, матч 1/8 финала Лиги Европы между испанской и украинской командами состоится уже сегодня, 18 марта. Начало встречи в 22:00.

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