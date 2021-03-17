Голкипер киевлян Георгий Бущан поделился ожиданиями от встречи с "желтой субмариной" в борьбе за выход в четвертьфинал второго по силе еврокубка.

"Подходим к матчу с хорошим настроением. Но единственное, я бы хотел передать от имени всей команды слова скорби. У нас случилось горе в команде, поэтому мы поддерживаем Эмиля (ассистент Луческу Эмилиан Карас накануне похоронил мать, – Футбол 24)... И с этими мыслями и мыслями, что нужно провести хороший матч, проявить себя, готовимся к ответной игре.

Вильярреал – Динамо: предматчевая пресс-конференция Мирчи Луческу

Кто для меня пример мотивации в украинском футболе? Это такой сложный вопрос... Рядом со мной сидит Мистер, и это наша самая главная мотивация для положительного результата завтра", – цитирует Бущана издание Динамомания.

Напомним, первый поединок 1/8 финала Лиги Европы, который был в Киеве, завершился уверенной победой Вильярреала со счетом 2:0. Ответный матч состоится уже завтра, 18 марта. Начало встречи в 22:00.

Луческу ще спроможний на сюрпризи: гра проти Зорі – сигнал тривоги для Вільяреала