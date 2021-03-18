Відомий український тренер Олег Федорчук вважає, що можливість для "біло-синіх" оформити золотий дубль – куди переконливіша ціль, ніж примарні шанси на чвертьфінал ЛЄ.

"Здобути позитивний результат в матчі з Вільяреалом буде вкрай складно. Іспанці в Києві постали відмінно навченою командою, з класними виконавцями. Вони по праву переграли Динамо на НСК Олімпійський. Що стосується майбутньої гри, то достатньо сказати, що на цю зустріч не полетіли Ігор і Григорій Суркіси. Вважаю, що пріоритет в нинішньому сезоні зроблений.

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Біля керма клубу стоять досвідчені функціонери. У Динамо фінансові умови і кадровий ресурс скромніші, ніж у Шахтаря. Однак, трофеїв вболівальники зачекалися і тут з’явився непоганий шанс зробити золотий дубль. Тим більше що чемпіонське звання ще дає прямий пропуск в групу Ліги чемпіонів, а це відмінні надходження в бюджет клубу. Потрібно посилювати команду. Розмінюватися всім цим на вихід у чвертьфінал Ліги Європи ніхто не буде. Вибір тренера для Динамо поки себе виправдовує. Образа Луческу на Шахтар дала тренеру багато мотивації, це сильніше за гроші.

Чи додасть перемога над Зорею оптимізму киянам перед матчем з Вільяреалом? Швидше це додасть оптимізму для боротьби у внутрішніх турнірах. Матч з луганцями був ключовим для киян. Перемога "біло-синіми" була здобута завдяки лідерським якостям багатьох футболістів. Зараз лава запасних Динамо виглядає чудово. Видно, що всі живуть грою, переживають один за одного. Помітний колектив. На відміну від, до речі, Шахтаря. Там лава ближче до сонної.

На жаль, я не бачу за рахунок чого, динамівці можуть перемогти. Шансів немає. Спрогнозую поразку киян 0:2", – сказав Федорчук у коментарі виданню РБ.

Нагадаємо, матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи між іспанською та українською командами відбудеться вже сьогодні, 18 березня. Початок зустрічі о 22:00.

Вільяреал – Динамо: анонс матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи