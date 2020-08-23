Динамо не будет покупать бразильцев, – Шевчук

"Динамо кардинально изменилось. По игре это знакомая мне схема, которую Луческу всегда исповедует – 4-2-3-1. Мы увидели, что постоянно разыгрывались угловые – это идея Луческу. Увидели, что вингеры заходят внутрь, крайние защитники высоко поднимаются. В игре против Олимпика я увидел стиль Луческу.

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Я уверен, что бразильцев в Динамо не будет. Потому что им сложно адаптироваться, их требуется большая группа. Если будет один-два – это будет проблема. Я считаю, что у Динамо хороший состав, много молодых игроков. Думаю, Луческу даст им много полезной информации.

Две недели человек работает... В том году в Динамо было уже дно. Сейчас видим, с каким энтузиазмом заиграли молодые игроки. Мирча – большой авторитет", – сказал Шевчук в программе Великий Футбол.

Напомним, Луческу дебютировал в УПЛ у руля Динамо с победы, переиграв Олимпик (4:1).

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