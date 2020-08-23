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Динамо не будет покупать бразильцев, – Шевчук

23:07 - Читати українською
Динамо не будет покупать бразильцев, – Шевчук
Тренировка Динамо / Фото ФК Динамо

Бывший защитник Шахтера и сборной Украины Вячеслав Шевчук оценил дебют Мирчи Луческу в УПЛ во главе Динамо.

23’ Сергей Политыло
 
Виталий Буяльский 8’
Тарас Завийский 15’
Владислав Супряга 56’
Виктор Цыганков 87’
8’ Виталий Буяльский
15’ Тарас Завийский
23’ Сергей Политыло
56’ Владислав Супряга
87’ Виктор Цыганков

"Динамо кардинально изменилось. По игре это знакомая мне схема, которую Луческу всегда исповедует – 4-2-3-1. Мы увидели, что постоянно разыгрывались угловые – это идея Луческу. Увидели, что вингеры заходят внутрь, крайние защитники высоко поднимаются. В игре против Олимпика я увидел стиль Луческу.

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Я уверен, что бразильцев в Динамо не будет. Потому что им сложно адаптироваться, их требуется большая группа. Если будет один-два – это будет проблема. Я считаю, что у Динамо хороший состав, много молодых игроков. Думаю, Луческу даст им много полезной информации.

Две недели человек работает... В том году в Динамо было уже дно. Сейчас видим, с каким энтузиазмом заиграли молодые игроки. Мирча – большой авторитет", – сказал Шевчук в программе Великий Футбол.

Напомним, Луческу дебютировал в УПЛ у руля Динамо с победы, переиграв Олимпик (4:1).

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