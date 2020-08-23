Динамо не купуватиме бразильців, – Шевчук

"Динамо кардинально змінилося. По грі це знайома мені схема, яку Луческу завжди сповідує – 4-2-3-1. Ми побачили, що постійно розігрувалися кутові – це ідея Луческу. Побачили, що вінгери заходять в середину, крайні захисники високо піднімаються. У грі проти Олімпіка я побачив стиль Луческу.

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Я впевнений, що бразильців у Динамо не буде. Тому що їм складно адаптуватися, їх потрібна велика група. Якщо буде один-два – це буде проблема. Я вважаю, що у Динамо хороший склад, багато молодих гравців. Думаю, Луческу дасть їм багато корисної інформації.

Два тижні людина працює... Того року у Динамо було вже дно. Зараз бачимо, з яким ентузіазмом заграли молоді гравці. Мірча – великий авторитет", – сказав Шевчук у програмі Великий Футбол.

Нагадаємо, Луческу дебютував в УПЛ біля керма Динамо з перемоги, перегравши Олімпік (4:1).

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