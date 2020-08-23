toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
ПСЖ - БАВАРІЯ ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ВОРСКЛА - РУХ

Динамо не купуватиме бразильців, – Шевчук

23:02 - Читать на русском
Динамо не купуватиме бразильців, – Шевчук
Тренування Динамо / Фото ФК Динамо

Колишній захисник Шахтаря та збірної України В'ячеслав Шевчук оцінив дебют Мірчі Луческу в УПЛ на чолі Динамо.

23’ Сергій Політило
 
Віталій Буяльський 8’
Тарас Завійський 15’
Владислав Супряга 56’
Віктор Циганков 87’
8’ Віталій Буяльський
15’ Тарас Завійський
23’ Сергій Політило
56’ Владислав Супряга
87’ Віктор Циганков

"Динамо кардинально змінилося. По грі це знайома мені схема, яку Луческу завжди сповідує – 4-2-3-1. Ми побачили, що постійно розігрувалися кутові – це ідея Луческу. Побачили, що вінгери заходять в середину, крайні захисники високо піднімаються. У грі проти Олімпіка я побачив стиль Луческу.

Луческу кричить не для того, щоб принизити гравців Динамо, – Караваєв

Я впевнений, що бразильців у Динамо не буде. Тому що їм складно адаптуватися, їх потрібна велика група. Якщо буде один-два – це буде проблема. Я вважаю, що у Динамо хороший склад, багато молодих гравців. Думаю, Луческу дасть їм багато корисної інформації.

Два тижні людина працює... Того року у Динамо було вже дно. Зараз бачимо, з яким ентузіазмом заграли молоді гравці. Мірча – великий авторитет", – сказав Шевчук у програмі Великий Футбол.

Нагадаємо, Луческу дебютував в УПЛ біля керма Динамо з перемоги, перегравши Олімпік (4:1).

Олімпік – Динамо: Луческу дебютує в УПЛ без 5 лідерів – Буяльський феєрить, голи новачків, лють румуна через українців

blog_ava
Матвієнко в Наполі – Шахтар повісив цінник на провідного оборонця
09:57
9152
Теги
Динамо Динамо Мірча Мірча Луческу Олімпік - Динамо Артем Артем Шевчук Трансфери Динамо Київ
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Селезньов став гравцем Колоса, – ЗМІ
    Україна — 20:268799 Селезньов став гравцем Колоса, – ЗМІ
1
дн
:
19
год
:
20
хв
Тракай
19:00
Деррі Сіті
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?