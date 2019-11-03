Динамо наглядно показало ошибки Львова, – Березовчук

Ассистент главного тренера Львова Андрей Березовчук прокомментировал результат матча 13 тура УПЛ против Динамо (0:4).

"С новым тренерским штабом мы начали работу с командой всего два дня назад. Знаем наши ошибки, видели их сегодня, соперник нам наглядно их показал. Знаем над чем работать. В очень короткий срок не удалось все упорядочить. Мы пытались успеть, но времени оказалось слишком мало.

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Сегодня в течение игры были проблески того, что мы хотим видеть в исполнении нашей команды, но при этом допустили большое количество ошибок – ими и займемся в ближайшее время.

Хотим демонстрировать ту игру, которая будет нравиться болельщикам. Хочется, чтобы команда забивала мячи. В первом круге Львов слишком редко забивал и играл незрелищно. Мы хотим, чтобы у команды был рисунок игры, чтобы зрители видели, во что пытается играть команда. Нужны забитые мячи и искры в глазах, чтобы они играли с душой, будем к этому стремиться. Потенциал команды и футболистов мы видим, главное – раскрыть этот потенциал", – цитирует Березовчука официальный сайт Львова.

Напомним, матч против Динамо стал дебютным для нового тренерского штаба Львова во главе с Егише Меликяном, который сменил Владимира Мазяра.

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