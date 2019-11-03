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Динамо наочно показало помилки Львова, – Березовчук

3 листопада 23:26 63 Читать на русском
Динамо наочно показало помилки Львова, – Березовчук
Андрій Березовчук / Сайт ФК Львів

Асистент головного тренера Львова Андрій Березовчук прокоментував результат матчу 13 туру УПЛ проти Динамо (0:4).

11’ Микола Шапаренко
30’ Віктор Циганков
35’ Сергій Сидорчук
82’ Артем Бєсєдін
90+1’ Денис Попов
 
11’ Микола Шапаренко
30’ Віктор Циганков
35’ Сергій Сидорчук
82’ Артем Бєсєдін
90+1’ Денис Попов

"З новим тренерським штабом ми розпочали роботу з командою всього два дні тому. Знаємо наші помилки, бачили їх сьогодні, суперник нам наочно їх показав. Знаємо над чим працювати. У дуже короткий термін не вдалося все впорядкувати. Ми намагалися встигнути, але часу виявилося надто мало.

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Сьогодні упродовж гри були проблиски того, що ми хочемо бачити у виконанні нашої команди, але при цьому допустили велику кількість помилок – ними і займемося найближчим часом.

Хочемо демонструвати ту гру, яка буде подобатися вболівальникам. Хочеться, щоб команда забивала м’ячі. У першому колі Львів занадто рідко забивав і грав невидовищно. Ми хочемо, щоб у команди був малюнок гри, щоб глядачі бачили, у що намагається грати команда. Потрібні забиті м’ячі та іскри в очах, щоб вони грали з душею, будемо до цього прагнути. Потенціал команди і футболістів ми бачимо, головне – розкрити цей потенціал", – цитує Березовчука офіційний сайт Львова.

Нагадаємо, матч проти Динамо став дебютним для нового тренерського штабу Львова на чолі з Єгіше Мелікяном, який змінив Володимира Мазяра.

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Динамо - Львів Андрій Березовчук Андрій Березовчук Львів Львів
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