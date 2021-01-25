Руководство Динамо не будет рассматривать предложения по ключевым игрокам во время зимнего трансферного окна, сообщает журналист в программе Цыганык Live.

Цыганков возглавил список самых дорогих украинских игроков по версии Transfermarkt

На фоне слухов об интересе европейских грандов к услугам Виталия Миколенко и Виктора Цыганкова, киевляне могут начать диалог не ранее завершения Евро-2020, ожидая, что игроки "бело-синих" своими выступлениями на турнире увеличат свой ценник.

По данным transfermarkt, Цыганков оценивается в 24 млн евро, Миколенко – 15 млн.

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