Керівництво Динамо не розглядатиме пропозиції щодо ключових гравців під час зимового трансферного вікна, повідомляє журналіст у програмі Циганик Live.

Циганков очолив список найдорожчих українських гравців за версією Transfermarkt

На фоні чуток про інтерес європейських грандів до послуг Віталія Миколенка та Віктора Циганкова, кияни можуть розпочати діалог не раніше завершення Євро-2020, очікуючи, гравці "біло-синіх" своїми виступами на турнірі збільшать свій цінник.

За даними transfermarkt, Циганков оцінюється в 24 млн євро, Миколенко – 15 млн.

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