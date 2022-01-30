Динамо нацелилось на защитника Флуминенсе
01:00 - Читати українською
Киевляне нуждаются в усилении защитной линии.
Нино Мота попал на радары Динамо, сообщает Explosao Tricolor. Киевляне уже направили Флуминенсе запрос по защитнику.
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24-летнего бразильца хотел подписать мексиканский Тигрес, но предложение в 5 млн долларов не устроило Флуминенсе. Действующий контракт Нино с бразильским клубом рассчитан до 2025-го. Портал Transfermarkt оценивает защитника в 6,5 млн евро.
В прошлом сезоне Мота провел 41 матч, в которых отличился тремя голами и двумя ассистами.
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