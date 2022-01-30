Динамо націлилось на оборонця Флуміненсе
Ніно Мота потрапив на радари Динамо, повідомляє Explosao Tricolor. Кияни вже надіслали Флуміненсе запит щодо захисника.
Динамо узгодило трансфер Раміреса в Іспанію, – ЗМІ
24-річного бразильця хотів підписати мексиканський Тігрес, але пропозиція в 5 млн доларів не влаштувала Флуміненсе. Чинний контракт Ніно з бразильським клубом розрахований до 2025-го. Портал Transfermarkt оцінює захисника у 6,5 млн євро.
У минулому сезоні Мота провів 41 матч, в яких відзначився трьома голами та двома асистами.
Динамо має негайно відпустити 4 українців, Шахтар – 3: піти заради кар'єри і збірної
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter