Ніно Мота потрапив на радари Динамо, повідомляє Explosao Tricolor. Кияни вже надіслали Флуміненсе запит щодо захисника.

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24-річного бразильця хотів підписати мексиканський Тігрес, але пропозиція в 5 млн доларів не влаштувала Флуміненсе. Чинний контракт Ніно з бразильським клубом розрахований до 2025-го. Портал Transfermarkt оцінює захисника у 6,5 млн євро.

У минулому сезоні Мота провів 41 матч, в яких відзначився трьома голами та двома асистами.

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