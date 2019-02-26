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Динамо націлилось на хавбека Роми Чоріча

11:45 771 Читать на русском
Динамо націлилось на хавбека Роми Чоріча
Анте Чоріч / ФК Рома

Півзахисник Роми Анте Чоріч може стати гравцем київського Динамо.

Київське Динамо стежить за ситуацією навколо хорватського хавбека Анте Чоріча, повідомляє Calciomercato. Щоправда, сам хорват не зацікавлений у переїзді в УПЛ.

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Хорват зіграв лише 45 хвилин у футболці Роми в сезоні 2018/19. Нагадаємо, римляни активно цікавляться лідером "біло-синіх" Віктором Циганковим.

Динамо хоче підписати молодого хорвата до завершення трансферного вікна, яке відкрите ще 2 дні.

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