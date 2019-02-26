Динамо націлилось на хавбека Роми Чоріча

Півзахисник Роми Анте Чоріч може стати гравцем київського Динамо.

Київське Динамо стежить за ситуацією навколо хорватського хавбека Анте Чоріча, повідомляє Calciomercato. Щоправда, сам хорват не зацікавлений у переїзді в УПЛ.

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Хорват зіграв лише 45 хвилин у футболці Роми в сезоні 2018/19. Нагадаємо, римляни активно цікавляться лідером "біло-синіх" Віктором Циганковим.

Динамо хоче підписати молодого хорвата до завершення трансферного вікна, яке відкрите ще 2 дні.

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