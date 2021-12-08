"С большой гордостью объявляю о подписании моего первого профессионального контракта с киевским Динамо. Спасибо моей семье, агентству VV Consulting, и всем моим родным за их поддержку на этом новом этапе моей жизни. Трудная часть начинается сейчас", – написал Нехар в своем Instagram.

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Добавим, что Динамо пока не объявляло о подписании контракта с игроком, являющимся воспитанником академии французского Монако.

Отметим, что Нехар является клиентом агентства VV Consulting, принадлежащего бывшему вице-президенту Монако Вадиму Васильеву. Динамо уже сотрудничало с компанией, подписав Самбу Диалло прошлым летом. Отец Ноа, Бахир Нехар, работает администратором сборной Франции с 2015 года, которая стала чемпионом мира в 2018 году.

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