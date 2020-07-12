"Динамо сейчас на руку сыграть с Александрией": Саленко нашел позитив в противостоянии с командой Шарана

Экс-форвард киевского Динамо Олег Саленко считает, что в поединке против Александрии можно дать отдохнуть лидерам киевлян и приберечь их на матч с Зарей.

"Александрия не борется за медали, поэтому особой мотивации у них нет. Разве что готовиться к следующему сезону. Динамо же будет уставшим после кубкового матча, но по запасу игроков и по мастерству Динамо выше. Хочется просто победы Динамо, хорошей игры без всяких VAR-ов.

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В конце концов, после двух серьезных матчей Динамо на руку сыграть с Александрией. Далее будет Заря. К ней можно кого-то и приберечь. Особенно, если игрок "на карточке" и может пропустить следующую игру. В любом случае – есть соперник, нужно с первых минут играть на победу, бежать, нагнетать и забивать", – сказал Саленко в комментарии изданию 1927.kiev.ua.

Напомним, после 29-ти туров Динамо находится на четвертом месте, набрав 55 очков, Александрия идет пятой и имеет в своем активе 44 балла.

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