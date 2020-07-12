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"Динамо зараз на руку зіграти з Олександрією": Саленко знайшов позитив у протистоянні з командою Шарана

13:46 - Читать на русском
"Динамо зараз на руку зіграти з Олександрією": Саленко знайшов позитив у протистоянні з командою Шарана
Олександрія – Динамо / Фото з відкритих джерел

Екс-форвард київського Динамо Олег Саленко вважає, що у поєдинку проти Олександрії можна дати відпочити лідерам киян і приберегти їх на матч з Зорею.

 

"Олександрія не бореться за медалі, тож особливої ​​мотивації у них немає. Хіба що готуватися до наступного сезону. Динамо ж буде втомленим після кубкового матчу, але за запасом гравців і за майстерністю Динамо вище. Хочеться просто перемоги Динамо, хорошої гри без всяких VAR-ів.

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Зрештою, після двох серйозних матчів Динамо на руку зіграти з Олександрією. Далі буде Зоря. До неї можна когось і приберегти. Особливо, якщо гравець "на картці" і може пропустити наступну гру. У будь-якому випадку – є суперник, потрібно з перших хвилин грати на перемогу, бігти, нагнітати і забивати", – сказав Саленко у коментарі виданню 1927.kiev.ua.

Нагадаємо, після 29-ти турів Динамо перебуває на четвертій сходинці, набравши 55 очок, Олександрія йде п'ятою і має у своєму активі 44 бали.

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Теги
Динамо Динамо Зоря Зоря Олександрія Олександрія Олег Саленко Олександрія - Динамо
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