Саленко: Женщину нельзя было пускать в футбол

Бывший форвард киевского Динамо Олег Саленко раскритиковал способ использования VAR в чемпионате Украины.

"VAR мешает нашему футболу. Я почему-то не замечал, чтобы в топ-чемпионатах его так часто использовали и так долго и скрупулезно разбирали моменты.

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Особенно женщина у нас, которую нельзя было пускать в футбол. Это очень мешает футболу. По три-пять минут перерывы – это уже не та игра, которую мы все любим.

Мы видим, что в Европе ни в одном серьезном матче так часто и так долго не используют VAR. Только экстренные моменты и, наоборот, пытаются минимизировать паузы", – сказал Саленко в комментарии изданию 1927.kiev.ua.

Напомним, последние несколько туров в украинском футболе сотрясали серьезные судейские скандалы. Не особо помогает рефери и система видеопомощи – арбитров обвиняют в слишком частом и длительном использовании VAR, а также в ошибочных решениях, которые влияют на результаты матчей.

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