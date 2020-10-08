Как известно, киевское Динамо 6 октября объявило о переходе румынского полузащитника Тудора Бэлуцэ. Интересно, что через 20 минут после публикации новости "бело-синие" убрали со всех своих ресурсов информацию о трансфере, однако впоследствии полились официальные комментарии самого игрока и его бывшего клуба.

Белуце прокомментировал свой переход в Динамо

Среди подробностей сделки было известно лишь об аренде до конца сезона 2020/21. Сегодня румынские СМИ обнародовали детали перехода 21-летнего игрока из Брайтона. Оказывается, английский и украинский клубы согласовали возможность со стороны Динамо в течение действия срока аренды осуществить выкуп контракта футболиста за 5 млн евро, сообщает издание Telekomsport.ro.

Напомним, контракт Тудора с Брайтоном действует до лета 2022 года. Тransfermarkt оценивает футболиста в 3,6 млн евро. За основной состав "чаек" Бэлуцэ провел лишь 1 матч, а также забил 1 гол в 11 матчах за команду U-23. Вторую часть прошлого сезона провел в аренде в Ден Гааг, отыграв 4 матча. Также он провел 7 матчей в составе национальной сборной Румынии.

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