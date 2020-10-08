Як відомо, київське Динамо 6 жовтня оголосило про перехід румунського півзахисника Тудора Белуце. Цікаво, що через 20 хвилин після публікації новини "біло-сині" прибрали зі всіх своїх ресурсів інформацію про трансфер, однак згодом полились офіційні коментарі самого гравця і його колишнього клубу.

Белуце прокоментував свій перехід у Динамо

Серед подробиць угоди було відомо лише про оренду до кінця сезону 2020/21. Сьогодні румунські ЗМІ оприлюднили деталі переходу 21-річного гравця з Брайтона. Виявляється, англійський та український клуби погодили можливість з боку Динамо протягом дії терміну оренди здійснити викуп контракту футболіста за 5 мільйонів євро, повідомляє видання Telekomsport.ro.

Нагадаємо, контракт Тудора з Брайтоном чинний до літа 2022 року. Тransfermarkt оцінює футболіста у 3,6 млн євро. За основний склад "чайок" Белуце провів лише 1 матч, а також забив 1 гол в 11 матчах за команду U-23. Другу частину минулого сезону провів в оренді в Ден Гааг, відігравши 4 матчі. Також він провів 7 матчів у складі національної збірної Румунії.

Перший іноземець Луческу в Динамо – забив Челсі з центра поля і може зіграти з Україною на Євро