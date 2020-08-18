Динамо може повернути Артема Кравця

"Луческу в пошуках досвідченого нападника звернув увагу на Євгена Селезньова, з яким працював у Шахтарі. За нашою інформацією, з Селезньовим відбулася телефонна розмова. Зараз цей трансфер радше неможливий, ніж можливий.

Але найсвіжіший інсайд – дуже велика ймовірність, що в Динамо повертається Артем Кравець. Гадаю, ця кандидатура влаштовує вболівальників Динамо більше", – заявив Співаковаський у ефірі ТаТоТаке.

Нагадаємо, в минулому сезоні Кравець відзначився 8 голами у 19 матчах чемпіонату Туреччини. Контракт форварда збірної України з "червоно-жовтими" чинний до 30 червня 2021 року, поточна ціна за Transfermarkt – 475 тисяч євро. Кравець перебував у структурі Динамо з 2005 по 2017 роки.