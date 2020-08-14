Кравец начал подготовку к сезону с Кайсериспором, несмотря на все слухи об "изгнании" украинца из клуба

Украинец появился на фотографиях, которые опубликовал официальный Twitter турецкого клуба.

Мякушко покинул Алькоркон

Ранее появились слухи, что руководство Кайсериспора не рассчитывает на Кравца и посоветовало форварду искать новую команду. Контракт игрока сборной Украины с "красно-желтыми" действует до 30 июня 2021-го, текущая цена за Transfermarkt – 475 тысяч евро.

Добавим, что Кравец стал вторым бомбардиром Кайсериспора в прошлом чемпионате Турции – 8 голов в 19 матчах. Команда заняла последнюю строчку турнирной таблицы, однако избежала вылета благодаря расширению лиги до 21 участника.

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