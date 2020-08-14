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Кравец начал подготовку к сезону с Кайсериспором, несмотря на все слухи об "изгнании" украинца из клуба

16:20 - Читати українською
Кравец начал подготовку к сезону с Кайсериспором, несмотря на все слухи об "изгнании" украинца из клуба
Артем Кравец / Сайт Кайсериспора

Нападающий Артем Кравец готовится к следующей кампании вместе с другими игроками Кайсериспора.

Украинец появился на фотографиях, которые опубликовал официальный Twitter турецкого клуба.

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Ранее появились слухи, что руководство Кайсериспора не рассчитывает на Кравца и посоветовало форварду искать новую команду. Контракт игрока сборной Украины с "красно-желтыми" действует до 30 июня 2021-го, текущая цена за Transfermarkt – 475 тысяч евро.

Добавим, что Кравец стал вторым бомбардиром Кайсериспора в прошлом чемпионате Турции – 8 голов в 19 матчах. Команда заняла последнюю строчку турнирной таблицы, однако избежала вылета благодаря расширению лиги до 21 участника.

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Теги
Фото Василий Василий Кравец Турция Кайсериспор Кайсериспор Украинцы за рубежом
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