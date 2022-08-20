Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий советует Динамо изменить свою позицию и не ломать решение большинства в пользу продажи телеправ компании Setanta.

– Игорь Суркис заявил, что права на трансляцию матчей чемпионата Украины принадлежат клубам, а не украинской Премьер-лиге. Евгений, мы хотели бы услышать разъяснения от УПЛ по этому поводу.

– В 2011 году исполнительный комитет, на тот момент ФФУ, действительно передал права на трансляции клубам на восемь лет, то есть до 2019 года. Это решение не было пролонгировано, в соответствии с 2019 правообладателем этих прав является уже УАФ (ст. 47 Устава УАФ).

Перед началом этого сезона мы подписали договор с УАФ о передаче УПЛ, в том числе прав, включающих и трансляции футбольных матчей. Кроме этого, перед началом сезона все клубы, согласно процедуре аттестации на сезон и в соответствии с Регламентом соревнований, обязаны предоставить документ, подтверждающий, что они обязуются выполнять все требования устава УАФ и УПЛ, а также решения органов управления УАФ и УПЛ.

Главным Органом управления УПЛ является Общее собрание клубов УПЛ, которое своим большинством приняло решение о создании единого медиа-пула и поддержало предложение компании Setanta. Соответственно, это решение обязательно для выполнения всеми другими участниками УПЛ.

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– Динамо тоже подтверждало?

– В соответствии с нормативно-правовыми документами УАФ – предоставление документа, которым клубы обязуются выполнять все требования устава УАФ и УПЛ, а также решение Органов управления УАФ и УПЛ – является обязательным требованием для аттестации и заявки команд на сезон.

– Если Динамо все-таки будет транслировать домашние матчи на "2+2", а не на Setanta, какие предусмотрены санкции?

– Все санкции предусмотрены дисциплинарными правилами УАФ. Это может быть за первое нарушение – штраф, и с последующим усилением санкций – вплоть до снятия очков.

– Клубы могут себе вернуть права на трансляции?

– Только в одном случае – если такое решение примет исполнительный комитет УАФ, как это было сделано в 2011 году, – отрезал Дикий в комментарии FanDay.

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