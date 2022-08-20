Виконавчий директор УПЛ Євген Дикий радить Динамо змінити свою позицію і не ламати рішення більшості на користь продажу телеправ компанії Setanta.

– Ігор Суркіс заявив, що права на трансляцію матчів чемпіонату України належать клубам, а не українській Прем'єр-лізі. Євгене, ми б хотіли почути роз'яснення від УПЛ із цього приводу.

– У 2011 році виконавчий комітет, на той момент ФФУ, справді передав права на трансляції клубам на вісім років, тобто, до 2019 року. Це рішення не було пролонговано, відповідно з 2019 року правовласником цих прав є вже УАФ (ст. 47 Статуту УАФ).

Перед початком цього сезону ми підписали договір з УАФ про передачу УПЛ у тому числі прав, які включають і трансляції футбольних матчів. Крім цього, перед початком сезону всі клуби, відповідно до процедури атестації на сезон та згідно з Регламентом змагань, зобов'язані надати документ, яким підтверджують, що вони зобов'язуються виконувати всі вимоги статуту УАФ та УПЛ, а також рішення Органів управління УАФ та УПЛ.

Головним Органом управління УПЛ є Загальні збори клубів УПЛ, які своєю більшістю ухвалили рішення про створення єдиного медіа-пулу та підтримали пропозицію компанії Setanta. Відповідно, це рішення є обов'язковим для виконання всіма іншими учасниками УПЛ.

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– Динамо теж підтверджувало?

– Відповідно до нормативно-правових документів УАФ – надання документа, яким клуби зобов'язуються виконувати всі вимоги статуту УАФ та УПЛ, а також рішення Органів управління УАФ та УПЛ – є обов'язковою вимогою для атестації та заявки команд на сезон.

– Якщо Динамо таки транслюватиме домашні матчі на "2+2", а не на Setanta, які передбачені санкції?

– Усі санкції передбачені дисциплінарними правилами УАФ. Це може бути за перше порушення – штраф, і з подальшим посиленням санкцій – аж до зняття очок.

– Клуби можуть собі повернути права на трансляції?

– Тільки в одному випадку – якщо таке рішення ухвалить виконавчий комітет УАФ, як це було зроблено у 2011 році, – відрубав Дикий у коментарі FanDay.

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