Форвард Динамо Фран Соль близок к переходу в Малагу, сообщает Radio Marca Málaga.

Бущан оценил свои шансы на уход из Динамо

30-летний нападающий на правах аренды последние два сезона провел в составе Тенерифе и Эйбара и имеет все шансы остаться в Испании. "Анчоусы" готовы подписать игрока, причем речь идет о полноценном переходе – Малаге придется выложить за Соля около 500 тысяч евро. Мирча Луческу не рассчитывает на испанца, и сам игрок не хочет возвращаться в страну, где идет война.

Напомним, Фран перешел в Динамо зимой 2019 года за 3,5 млн евро из Виллем II. В составе киевского клуба провел 23 матча, забил 4 гола и отдал 2 ассиста. Его контракт с киевлянами действует до 31 декабря 2023 года. Transfermarkt оценивает игрока в 1 млн евро.

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