"Что я думаю относительно того, чтобы куда-нибудь перейти? Чтобы перейти, нужно, чтобы были какие-то предложения.

Бущан: В матче с Уэльсом я играл с травмой с 16-й минуты

Предложений нет, поэтому мои мысли с киевским Динамо и Украиной. Сейчас мне не о чем думать", – сказал Бущан в программе "Денисов Time".

Напомним, в минувшем сезоне Георгий провел в рамке ворот Динамо 20 матчей, в которых пропустил 20 голов. В 8 поединках сумел отстоять "на ноль". Его контракт с киевлянами действует до 30 июня 2026 года. Transfermarkt оценивает вратаря в 9 млн евро.

"Петраков прийняв збірну у критичному стані": новий №1, що з Ярмоленком і чому краса футболу написана на табло