Динамо може продати молодого форварда у Зорю
20:20 - Читать на русском
Владислав Ванат має шанс підсилити атакувальну лінію Зорі.
Зоря веде перемовини з Динамо щодо Владислава Ваната, повідомляє сайт вболівальників луганського клубу.
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Представники Зорі розглядають можливість повноцінного викупу 20-річного форварда. На трансфері Владислава особисто наполягає тренер луганців Віктор Скрипник. У першій половині сезону Ванат на правах оренди виступав за одеський Чорноморець, де провів 17 матчів та відзначився трьома голами.
Після 18-ти турів УПЛ Зоря розташувалась на 4-й сходинці турнірної таблиці.
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