Динамо может подписать молодого экс-форварда ПСЖ

Юный нападающий Николоз Кутателадзе приехал на просмотр в киевский клуб.

Как сообщает прес-служба Динамо, в Киев на просмотр в киевский клуб приехал 17-летний грузин Николоз Кутателадзе. Он уже успел принять участие в матче молодежного состава столичной команды против казахского Тобола, который завершился победой "бело-синих" со счетом 2:1.

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Отметим, Кутателадзе, выступающий на позиции форварда, уже в 15 лет попал в ПСЖ, где выступал в команде U-17.

Юноша начал заниматься футболом в родной Грузии, однако талантливого игрока заметили и вскоре он оказался в Спарте. В Чехии Кутателадзе задержался на два года. После этого у него начался французский этап развития карьеры: cначала он оказался в академии Лилля, а затем был приглашен в ПСЖ.

В ноябре 2018 года, Николоз перешел в Анжи, где, очевидно, надолго не задержался. В 2016 году сам Кутателадзе рассказал, что им интересовалось Динамо.

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