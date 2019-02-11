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Скаут Кальяри Великих: Хавбек Динамо Волошин – самый перспективный футболист Восточной Европы

11 февраля 22:21 531 Читати українською
Скаут Кальяри Великих: Хавбек Динамо Волошин – самый перспективный футболист Восточной Европы

Скаут Кальяри Алекс Великих рассказал о самых перспективных игроках Европы.

"Викентий Волошин – юная звезда европейского футбола. Самый перспективный футболист Восточной Европы так точно. Пабло Морено – суперталант Ювентуса, выхваченный практически с рук Барселоны также является ярким футболистом.

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Также следует акцентировать внимание на Николасе Кюне с Аякса. Молодой немец, 2000 года рождения, забил за Аякс шесть голов в пяти матчах. Еще один форвард – Чарли Браун с Челси, 1999 года рождения. Этот парень и вовсе забил девять голов в четырех матчах и смог возглавить таблицу бомбардиров. Очень талантливый бомбардир.

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Не следует забывать и о Родриго из Реала, на которого возлагаются определенные надежды. Далее отмечу Алессио Риккарди, лидера сборной Италии U-17, Дэвида Буа, левого защитника Ромы, который забил три гола в четырех играх, Тахита Чона с МЮ, Хамза Рафью из Лиона, Серхио Камелия из мадридского Атлетико, ну и Николо Фаджиоли с Ювентуса", – цитирует Великих FootBoom.

Теги
Динамо Киев Динамо Киев Алекс Великих Викентий Волошин Викентий Волошин
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