Испанский нападающий Динамо Фран Соль, который на правах аренды выступает за Тенерифе, объяснил, что помешало ему заиграть в киевском клубе.

"Я не думаю, что у Динамо постоянные проблемы с нападающими. Например, Беседин. Он вернулся и начал сразу забивать. Что касается меня, то я не считаю, что были проблемы в Динамо. Скажу откровенно, я делал все, что было в моих силах, чтобы играть, но так сложились обстоятельства.

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Травма плеча, потом пришел новый тренер, и я не смог продемонстрировать свой потенциал. Когда пришел Мирча Луческу, я был не в лучшем состоянии. Моя уверенность была на достаточно низком уровне. Ведь слишком много времени я провел без игровой практики. Я пробовал зарекомендовать себя, изменить ситуацию, но это не сработало.

В Динамо большой выбор игроков на мою позицию. Беседин, Супряга, Родригес, Вербич – все они могут сыграть на позиции девятки, причем каждый имеет различные характеристики", – сказал Соль в интервью Sport Arena.

Напомним, киевляне приобрели Франа в начале 2019-го, но на сезон 2020/21 отдали его в аренду в Тенерифе. В Испании Соль провел 36 поединков, в которых успел отметиться девятью голами и двумя ассистами. За киевлян форвард сыграл в 23 встречах (4 мяча и 2 голевые пасы).

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