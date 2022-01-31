После 3 побед и ничьей в Испании Динамо перебралось в Турцию. Здесь киевлян ждет старый знакомый по контрольным матчам. Матч, как и онлайн-трансляция Динамо – Лудогорец в данной новости, стартует в 17:00. Команды встречались трижды в спаррингах предыдущих лет. Болгары побеждали дважды, динамовцы – однажды. Интересно, что все эти контрольные поединки неизменно завершались со счетом 2:1. Лудогорец, за который выступает бывший защитник сборной Украины Игорь Пластун, вылетел из Лиги Европы, заняв последнее место в своей группе. "Орлы" лидируют в чемпионате Болгарии, а в 2022 году не проиграли еще ни разу (две ничьи и победа в спаррингах).

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