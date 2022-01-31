Після 3 перемог і нічиєї в Іспанії Динамо перебралося до Туреччини. Тут киян чекає давній знайомий по контрольних матчах. Матч, як і онлайн-трансляція Динамо – Лудогорець в цій новині, стартує о 17:00. Команди зустрічалися тричі у спарингах попередніх років. Болгари перемагали двічі, динамівці – одного разу. Цікаво, що всі ці контрольні поєдинки незмінно завершувалися з рахунком 2:1. Лудогорець, за який виступає колишній захисник збірної України Ігор Пластун, вилетів з Ліги Європи, посівши останнє місце у своїй групі. "Орли" лідирують у чемпіонаті Болгарії, а у 2022 році не програли ще жодного разу (дві нічиї та перемога у спарингах).

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Стартовий склад Динамо: Бущан – Тимчик, Забарний, Сирота, Дубінчак – Сидорчук, Шепелєв – Караваєв, Гармаш, Вітінью – Вербіч

Відзначаємо повернення в основу киян Дубінчака, який пропустив 3 матчі на перших зборах. Також вперше цьогоріч у стартовому складі зіграють Караваєв і Забарний. Олександра та Іллі взагалі не було в Іспанії через коронавірус.