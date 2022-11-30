Основная нынешняя программа УПЛ подошла к концу, но необходимо еще доиграть перенесенные матчи. Сегодняшний поединок в Киеве станет последним для Динамо и Металлиста в 2022-м – и это хорошая новость для обоих клубов (и их фанов). Данным командам срочно нужно провести перезагрузку, потому что они уже "не вывозят".

Харьковчане не смогли прыгнуть выше головы, хотя на протяжении длительного отрезка чемпионата подопечные Олега Ратия боролись аж за места в зоне еврокубков. Причем их футбол в атаке выглядел довольно прилично, а Прядун даже в топ-бомбардиры УПЛ выбился. Это заслуживает уважения, учитывая катастрофическую ситуацию на старте сезона, когда ушли не только легионеры, но и тренер с рядом талантов.

Долго так продолжаться не могло. Металлист допускал слишком много ошибок в обороне, на протяжении всего чемпионата держась на дне по показателю ожидаемых пропущенных голов. В конце концов, "дамбу прорвало" – за последние семь туров "желто-синие" не одержали ни одной победы, потерпев четыре поражения и не забивая на протяжении четырех матчей подряд. От аутсайдерской четверки коллектив отделяют только три зачетных балла.

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Казалось бы, Динамо получило идеального соперника для завершения года на мажорной ноте. Впрочем, всего четыре дня назад киевляне расписали нулевую ничью с другим Металлистом – а "1925-е" по качеству футбола нынче практически идентичны "традиционным" соседям. И это был еще довольно хороший по качеству матч, в котором проблемы "бело-синих" имели скорее экзистенциальный характер, чем тактический.

Недавняя "нулевка" с Колосом произошла при критически низком количестве моментов. Даже победы над Александрией и Ингульцом не впечатлили – всё решило индивидуальное мастерство отдельных игроков. Следствием такого футбола стала потеря шанса зазимовать на второй позиции в турнирной таблице УПЛ.

По большей части, слова о необходимости перезагрузки выступают в качестве штампованных отмазок, однако конкретно Динамо они подходят идеально. Подопечные Мирчи Луческу больше не могут раскрывать "автобусы". В каждом матче команда демонстрирует безумные проблемы с продвижением мяча, что выливается в критически низкое количество моментов.

Встреча с Металлистом 1925 в этом плане отличалась в лучшую сторону, ведь там было обновлено несколько атакующих рекордов сезона. Тем не менее, половина ударов динамовцев оказались дальними, что говорит о проблемах с врыванием в штрафную. Киевляне очень старались и выдали крутую статистику, в частности подняв темп передач до почти 18 в минуту – однако и этого мало.

Динамо нужно или научиться работать еще быстрее, или пересобрать состав, или переосмыслить тактическую модель. К тому же, нужно что-то делать с обороной, ведь она стабильно выдает по несколько детских ошибок за матч. Словом, у тренерского штаба, руководства и команды будет очень много работы зимой – а пока надо переиграть Металлист. Позиция в топ-2 потеряна, но это не дает разрешения отпускать Зарю в отрыв.

Кадровая ситуация

Травмированные: Шапаренко, Бойко, Супряга – Прядун (под вопросом)

Дисквалифицированные: –

Ориентировочные составы на матч Динамо – Металлист

Динамо: Нещерет – Тымчик, Забарный, Попов, Дубинчак – Сидорчук, Шепелев – Цыганков, Буяльский, Лонвейк – Ванат

Металлист: Костык – Шопин, Мизюк, Клименчук, Каплиенко – Демченко – Пидлепенец, Танковский, Панасенко, Картушов – Рязанцев

Прогноз "Футбол 24" – 1:0

Трудно делать прогнозы на матчи Динамо, учитывая тактические проблемы киевлян – и, как следствие, их нестабильность. Опыт показывает, что даже прекрасная атакующая статистика "бело-синих" не является гарантией победы над низким оборонительным блоком. Отбиться от столичного гранда способен даже "мёртвый" середнячок. Тем более, в нынешних погодных условиях.

Тем не менее, Динамо остается фаворитом. Мы не станем что-то придумывать и поставим на победу подопечных Мирчи Луческу, ведь у Металлиста очень слабая оборона и нет куражного голкипера. Костик – крутой, однако он не отвёл от ворот своей команды более десятка ожидаемых голов, как тот же Мозиль в Металлисте 1925. Травма ведущего форварда также не добавляет "желто-синим" шансов.

Динамо сегодня помучится, но с большой вероятностью одержит победу.

Луческу не винен: якби не війна, цих гравців не було б у Динамо ніколи