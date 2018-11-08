Динамо – Ренн: анонс матча Лиги Европы

Динамо в рамках 4-го тура группового этапа Лиги Европы принимает Ренн. Анонс и прогноз на матч читайте на Футбол 24.

Динамо – Ренн

8 ноября, 19:55, Киев, НСК "Олимпийский"

Главный арбитр: Джон Битон (Шотландия)

Телетрансляция на канале "Футбол 1", текстовая онлайн-трансляция на сайте "Футбол 24"

Динамо попало в одну из самых ровных групп в Лиге Европы. Между первым и четвертым местом всего три очка, между первым и третьим – ещё меньше, поэтому шанс пролететь мимо евровесны будет оставаться у каждой из команд до последнего тура. Проигрывать именно этот категорично не рекомендуется – особенно Ренну, который рискует отстать от "бело-синих" на пять очков и уступить им по всем дополнительным показателям. За такой большой куш динамовцам нужно бороться, ведь впереди тяжёлый выезд в Казахстан, где даже гранды выступают ужасно. Сегодня можно как минимум обеспечить себе право на ошибку, а как максимум – переломить ситуацию в группе в свою пользу.

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Матч Динамо против Ренна имеет критически важное значение для всей группы К в Лиге Европы

За две недели, которые прошли после драматической победы на "Роазон Парк", Динамо успело провести два диаметрально противоположных по качеству, но одинаковых по финальному итогу матча в УПЛ, между которыми разместился кубковый успех с второлиговым Минаем. Позорное домашнее поражение Львову фактически приставило чемпионские амбиции киевлян к стенке, а достойный проигрыш Шахтеру расстрелял их с жестокостью красного комиссара. Конечно, впереди весь второй круг и второй этап, но вряд ли кто-то поставит на потерю "горняками" восьмиочкового преимущества. Как ни странно, но именно это фиаско в чемпионате может спасти динамовцам провальный сезон.

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Динамо может сконцентрировать свои силы исключительно на Лиге Европы

Ниже второго места команда всё равно не опустится, а вот выйти из группы и пройти несколько раундов плей-офф Лиги Европы вполне реально – благо, все силы теперь можно бросать только на один турнир. Для достаточно молодого коллектива Александра Хацкевича кубковый формат выглядит гораздо перспективнее, чем чемпионат: опыт показывает, что на один важный матч против более-менее равного соперника "бело-синие" могут собраться как следует. Это продемонстрировал и добротный поединок против Шахтера, и волевая победа над Ренном во Франции. Правда, именно сегодня могут возникнуть некоторые проблемы, ведь в Классическом дерби было отдано слишком много физических и эмоциональных сил. Для действительно сильной команды это не должно стать препятствием к трём очкам с крепким середняком – осталось только подтвердить свой класс.

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Ренн в последнем туре Лиги 1 одержал победу над Каном

Ренн выступает не намного лучше. Да, в последнем туре Лиги 1 бретонцы одержали победу над Каном (1:2), но этот клуб не вылетает только благодаря катастрофическим выступлениям Монако и Генгама. Впрочем, даже этот результат получился неоднозначным: "красно-чёрные" на свои 2 гола потратили целых 22 выстрела, едва не упустив победу на последних секундах. Ещё более показательным было домашнее поражение посредственному Реймсу за неделю до этого: подопечные Сабри Лямуши нанесли вдвое больше ударов и держали мяч около 70% игрового времени, но уступили со счётом 0:2. Неудивительно, что болельщики Ренна в соцсетях называют своих футболистов "козлами", а кресло под главным тренером качалось ещё до первой встречи с киевлянами. Это, конечно, невероятно мотивирует наших соперников на сегодняшний матч – кроме турнирных задач, команда просто не может себе позволить очередной позор.

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Статистика противостояния и интересные факты

1. Ренн и Динамо встречаются в очном поединке лишь второй раз в истории. Первый состоялся две недели назад во Франции.

2. Ренн четыре раза встречался с украинскими командами, проиграв трижды. На групповом этапе Кубка УЕФА 2005/06 он потерпел поражение от Шахтера (0:1), в Кубке Интертото обменялся с Таврией победами с аналогичным счётом, а недавно ещё и проиграл Динамо в Лиге Европы.

3. Динамо не слишком уверенно играет против французских команд. В 15 матчах киевляне добыли лишь четыре победы, три раза сыграли вничью и восемь раз проиграли. Общий счёт противостояния – 16:21 в пользу французов.

4. Украинские команды имеют ужасную статистику встреч с французскими. В 53 матчах французы побеждали 25 раз, а еще 15 матчей свели вничью, в то время как наши клубы выиграли только 13 раз. Общий счёт противостояния – 43:71 в пользу Лиги 1.

5. Состав Ренна вдвое превосходит по своей стоимости динамовский. По данным Transfermarkt, общая цена на футболистов Ренна составляет €124,7 млн, а на игроков киевлян – лишь €66,8 млн.

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Кадровая ситуация

Ренн в Киеве не сможет рассчитывать на помощь голкипера Абдулая Диалло, который не успел восстановиться от травмы – его должен заменить чешский вратарь Томаш Коубек. Более весомыми потерями являются хавбеки Клеман Гренье и Якоб Юхансен, а также защитник Эдсон Мешер – первые два банально не попали в заявку, а последний получил повреждение и даже не тренировался. Вместе с ним отсутствовал Хатем Бен-Арфа – в Украину он таки полетел, но его участие в игре находится под большим вопросом. Дисквалифицированных в составе Ренна нет.

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Виталий Миколенко должен заменить травмированного Йосипа Пиварича

Динамо продолжает обходиться без Артёма Беседина, который залечивает старую травму ахилла. Кроме того, из-за повреждения на 10 дней вылетел Йосип Пиварич, которого, вероятно, заменит Виталий Миколенко. Также существуют определенные сомнения относительно участия Тамаша Кадара – по словам Александра Хацкевича, он немного выпал из игрового тонуса, поэтому решение по нему будут принимать в день матча. Не осталось в Динамо и без дисквалифицированных – Владимир Шепелев во Франции получил красную карточку, поэтому сегодняшний поединок пропустит.

Ориентировочные составы на матч Динамо – Ренн

Динамо: Бойко – Кендзёра, Бурда, Кадар, Миколенко – Шепелев, Буяльский – Морозюк, Шапаренко, Цыганков – Вербич

Ренн: Коубек – Траоре, Да Силва, Желен, Бенсебаини – Андре, Буриго – Сарр, Поа, Силики – Сибачо

Прогноз Футбол 24 – 2:1

Динамо должно справиться с соперником. Во-первых, у французов просто катастрофические проблемы с реализацией, а их фланги, как показал опыт, не столь уж и сильные – Миколенко и Кендзёра во Франции их перекусили. Во-вторых, у Ренна достаточно хрупкая оборона, которая допускает много позиционных и индивидуальных ошибок – и она понесла кадровые потери. На "Роазон Парк" её не удалось серьезно нагрузить из-за проигранного центра, но для победы хватило всего двух интересных атак. Теперь же у Динамо есть Шапаренко и Буяльский, которые находятся в прекрасной форме и могут организовывать быстрый переход из обороны в атаку, эффективно взаимодействуя с Вербичем в нападении. Кроме того, у них нет такого грозного оппонента, как Клеман Гренье.

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От игры в центре будет зависеть финальный результат матча против Ренна

Ренн однозначно перспективнее в атакующем плане. Команда большую часть матча проводит на чужой половине поля, набивая астрономические статистические показатели – особенно удары. Неидеальная защита "бело-синих", привозной Денис Бойко и усталость после Классического дерби, конечно, помогут французам, но общая организация их игры не выше динамовской. Каждое из звеньев команды Сабри Лямуши при прекрасном кадровом потенциале хромает на обе ноги, а сезон вообще у неё горит красно-чёрным пламенем. Именно поэтому против Ренна нужно играть исключительно на победу – и Динамо получит её, хотя легко не будет.

Михаил Юхименко, Футбол 24