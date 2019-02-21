Динамо – Олимпиакос: анонс ответного матча 1/16 Лиги Европы

Динамо принимает Олимпиакос в решающей битве за право сыграть в 1/8 финала ЛЕ 2018/19. Анонс и прогноз матча читайте на "Футбол 24".

Динамо – Олимпиакос

21 февраля, 22:00. Киев, стадион НСК Олимпийский

Главный арбитр: Иван Кружляк (Словакия)

Телетрансляция на канале "Футбол 2", текстовая онлайн-трансляция Динамо – Олимпиакос на сайте "Футбол 24"

Динамо попытается переписать недавнюю историю. Год назад команда Хацкевича вывезла из Рима положительную ничью 2:2, забив такие нужны выездные голы. Лацио спустил динамовцев на грешную землю в Киеве. Олимпиакос постарается сделать то же, но, при всем уважении, состав греков уступает римлянам по качеству. Против повторения этого сценария выступят сразу 55 тысяч болельщиков на Олимпийском – именно столько ожидают на игре. Команда Мартинша находилась на грани провала даже в чемпионате Греции. Прошла Милан в Лиге Европы, но после этого только матч против АЕКа может занести себе в актив. Команда Чигринского вынуждена была атаковать и открываться, и пирейцы этим воспользовались.

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У киевлян же все карты на руках. Динамо получило своеобразное преимущество в 0,5 гола благодаря результативной ничьей на выезде. Украинцы не должны рваться вперед, как АЕК, и предоставлять такое ценное пространство быстрой греческой атаке. Ожидания большие, и команда Хацкевича не имеет права подвести болельщиков. Этот соперник точно по силам киевлянам. Возможно, наконец-то прорвет Соля. Большего ждешь от Шапаренко. Вербич и Цыганков до сих пор остаются главной ударной силой. Буяльский в который раз проявил себя еврокубковым джокером февраля. Гармаш и Русин набрали неплохую форму на сборах, поэтому могут как минимум стать важным усилением со скамейки запасных, но серьезных изменений в основе киевлян не стоит ждать.

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Статистика противостояния и интересные факты

Олимпиакос 12 раз играл вничью первый еврокубковый матч плей-офф дома, после чего лишь в одном случае прошел дальше. После домашних 2:2 пирейцы вообще ни разу не выигрывали противостояния. В частности, такая печальная история случалась с греками против Динамо и Ливерпуля.

Киевляне ни разу не проигрывали Олимпиакосу. Металлист, Днепр (оба противостояния в плей-офф Лиги Европы) и Динамо выбивали пирейцев из еврокубков.

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Денис Бойко знает, как это – выбивать Оли из еврокубков. Голкипер киевлян побеждал греков в составе Днепра, а потом... сыграл в финале Лиги Европы.

За предыдущий год Динамо только 1 раз из 5-и выиграло домашний матч Лиги Европы. Особые проблемы в последние сезоны киевляне чувствовали тогда, когда пропускали первыми.

Педру Мартинш знает, как проигрывать Динамо в Европе. Наставник Олимпиакоса возглавлял Риу Аве. В составе португальцев играли нынешние пирейцы Хассан и Родерик.

Кадровая ситуация

Забавно читать комментарии известных экспертов и журналистов, которые утверждают, что Олимпиакос играл против Динамо в домашней игре резервным составом. Ведь сразу после этого Мартинш выпустил на АЕК... ровно ту же основу. Греки столкнулись с серьезными проблемами в старте на киевский матч. Пирейцы не могут рассчитывать на Камара, который перебрал желтых карточек. Христодулопулос получил тяжелую травму в матче греческой Суперлиги. Португальский вингер Диаш, автор безумного гола издалека в первой игре, чувствовал серьезные проблемы накануне. Эль-Абделлауи не успеет восстановиться.

Динамо будет не хватать разве что Кадара в центре защиты. Возможно, вместо Шапаренко, не вошедшего в первую игру, выйдет кто-то из большого количества центральных хавбеков нынешнего резерва. А так 10 позиций на поле назовем с 99-процентной уверенностью. Даже тот же Соль – протеже Хацкевича, которому главный тренер Динамо, похоже, намерен давать еще не один шанс. Еще бы – у испанца одна из самых высоких зарплат в киевском клубе на сегодня, добрый миллион евро!

Ориентировочные составы на матч Динамо – Олимпиакос

Динамо: Бойко – Кендзера, Бурда, Шабанов, Миколенко – Буяльский, Шепелев – Цыганков, Шапаренко, Вербич – Соль

Олимпиакос: Са – Цимиакис, Сиссе, Торосидис, Мериах – Бухалакис, Гильерме – Поденсе, Фортунис, Христодулопулос – Хассан

Прогноз Футбол 24 – 2:1

За все время независимости Украины Динамо провело 8 еврокубковых матчей в феврале, выиграло 3, а проиграло только 1 – Манчестер Сити в Лиге чемпионов. При этом в ничейных матчах команда Хацкевича не пропускала двух голов никогда за последний месяц зимы. То есть исторический расклад в пользу киевлян. Олимпиакосу может не хватить сил в столь интенсивном графике последних игр. Команда Мартинша готова драться до конца, но индивидуально и командно ничем не превосходит хозяев. Разгром АЕКа кардинально ни о чем не говорит. Вспыльчивость владельца клуба Маринакиса и нестабильность тренерской позиции делают Олимпиакос адским местом работы, где существует огромное психологическое давление. Проблемы греков в защите, с выносливостью и ментальностью могут стать определяющими. Если Динамо вылетит от нынешнего Олимпиакоса, это справедливо можно будет называть провалом.

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