Команда Романа Григорчука сегодня вылетела в ОАЭ, сообщает официальный сайт чемпионов Беларуси.

Шапаренко не тренируется в общей группе Динамо в начале сборов в ОАЭ

Зарубежная поездка Шахтера была под угрозой из-за запрета для белорусских клубов с господдержкой. Впрочем, "горняки" уже завтра планируют первую тренировку в Эмиратах. Список спаррингов также не изменился – среди них поединок с Динамо 21 января.

Добавим, что в делегации Шахтера стоит внимания не только Роман Григорчук, но и хавбек Никита Корзун, который в свое время играл за киевский клуб. Также в составе украинской новичок – форвард Роман Дебелко.

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